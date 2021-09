Laaggeletterdheid de wereld uit krijgen gaat niet lukken, maar signaleren blijft belangrijk

Het is ieder jaar weer schrikken als de actieweek wordt aangekondigd met de jongste cijfers. In Nederland hebben 2,5 miljoen volwassenen moeite met lezen en schrijven. Dat is één op de zeven. Dingemans kent de getallen en ziet ook hoe hardnekkig ze in stand blijven. ,,Laaggeletterdheid vraagt continu aandacht. In het onderwijs, het bibliotheekwezen maar ook in het dagelijks leven. Taal is overal. Op je werk evengoed als op je mobieltje.‘’