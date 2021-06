Kwikstart-app moet Roosendaalse jongvolwassenen bij de hand nemen in de grotemensenwereld

Eigen bankpas

Bij de stichting Kinderperspectief viel het op dat veel jongens en meisjes van 18 worstelen met hun sudden adulthood. Projectleider Bas Rodijk: ,,Jongeren die van de ene op de andere dag een eigen bankpas kregen en zichzelf binnen no time in de schulden staken. Of die zich te laat inschreven voor een opleiding.” Om de overgang te vergemakkelijken is Kwikstart ontwikkeld.



Op de app en op de website is praktische informatie te vinden over wonen, geldzaken, werk en gezondheid. In heldere taal, met verduidelijkende video's. De app zit vol met landelijke gegevens en moet worden aangevuld met informatie per gemeente. Het zou immers praktisch zijn als een 18-jarige uit Roosendaal zich als woningzoekende kan laten inschrijven bij Alwel in plaats van bij verhuurder Mitros in Utrecht.