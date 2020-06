KWF Roosendaal collecteert via QR-code

VIDEOROOSENDAAL - Omdat collecteren van deur tot deur met een collectebus er onder de huidige omstandigheden niet in zit, gaat het KWF Roosendaal dit jaar geld inzamelen door briefkaarten met een QR-code te verspreiden. Voor het KWF in Roosendaal was het een moeilijk besluit.

Voorzitter Astrid Aarts: ,,We hebben als bestuur in de afgelopen weken alle wijkhoofden gebeld en gevraagd hoe zij over de collecte van 2020 denken. Veel wijkhoofden hebben aangegeven dat zij en veel van hun collectanten in de risicogroep van het coronavirus vallen. Om begrijpelijke redenen willen zij niet langs de deuren gaan om te collecteren.”

Tellen van geld

Maar dat was niet het enige probleem. ,,Bovendien kunnen we tijdens de voorbereidingen van de collecte de anderhalve meter afstand tussen onze vrijwilligers niet garanderen. Denk hierbij aan het in elkaar zetten van de collectebussen op een centrale locatie en het tellen van het geld na afloop van de collecte", vertelt Astrid Aarts.

Hoewel de traditionele collecte niet doorgaat, wil het KWF Roosendaal toch proberen zoveel mogelijk geld op te halen voor de zorg voor kankerpatiënten en onderzoek naar genezing. Er is gezocht naar een alternatief. Astrid Aarts: ,,We gaan daarom briefkaarten met QR-code en het rekeningnummer van KWF Roosendaal verspreiden in alle brievenbussen in de regio.”

De kaart is een vriendelijk verzoek om een bijdrage over te maken. Daarnaast gaan we vanuit KWF Roosendaal veel bekendheid over deze manier van collecteren geven. De collecte van 2020 wordt dus een bijzondere! Zonder collectebus, mét kaartje.” Wie de QR-code leest komt bij de betaal-app van het mobiel bankieren op de telefoon terecht. Deze manier van collecteren is een paar jaar oud. Ook de Hersenstichting werkt er mee (zie video).