Kwestie tuinhuis in Oud Gastel: bezwaren weg, maar Halderberge moet wel betalen

De hoogste bestuursrechter vindt dat de rechter het bij het rechte eind had en bovendien dat Halderberge alle proceskosten van de oude buren moet vergoeden. Ook de hoger beroepskosten, in totaal ruim 2.000 euro. Als de gemeente niet in hoger beroep was gegaan had dat de gemeenschap 532 euro aan Raad van State-kosten gescheeld. En de aanbouw staat er nog net zo bij als voor alle rechtszaken.



De gemeentewoordvoerder laat weten dat het procesbelang van de verzoeker is komen te vervallen. ,,De nieuwe bewoners hebben een voorkeur uitgesproken voor behoud van de huidige situatie. Daarmee is de uitspraak feitelijk achterhaald.’’