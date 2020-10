Kwekerij met 165 hennepplanten op zolder van woning in Roosendaal

Eén ouder op afstand welkom tijdens diploma­zwem­men in West-Brabantse zwembaden

13 oktober WEST-BRABANT - Papa of mama mag er in Bergen op Zoom en Roosendaal toch bij zijn als hun kind moet afzwemmen. Niet als toeschouwer in het bad, maar als begeleider. Vanwege de aangescherpte coronaregels hebben de zwembaden de groepjes afzwemmers sterk teruggebracht van vijftig naar zo'n tien à vijftien kinderen.