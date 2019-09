Kwartet op station Roosendaal betrapt met gestolen kleding

PVV: wel of geen migranten­ho­tel bij Willebrord­se Partijhal?

7:00 SINT WILLEBRORD - Komt er wel of niet een migrantenhotel bij de voormalige Partijhal in St. Willebrord? De Rucphense PVV-fractie vindt dat wethouder René Lazeroms geen duidelijk antwoord op die vraag heeft. Lazeroms zelf benadrukt dat er geen enkel besluit is genomen over de bouw van een hotel.