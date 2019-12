Kwart eeuw geleden vlogen acht avonturiers op één motor 57 uur van Seppe naar Bali en terug

Het was op een druilerige najaarsdag in 1993 dat de aanwezige vliegeniers besloten hun kisten in de hangars te laten en een slok extra te drinken in het clublokaal. De plannen voor het zesde lustrum van de club een jaar later werden hoe langer hoe avontuurlijker. Wil van Spaandonk opperde om eens wat verder van huis te vliegen. ,,Tot dan bleven we vooral in Europa. Nu lonkte het verre oosten. We hebben de globe gepakt en nog dezelfde avond een route uitgestippeld. Indonesië moest het worden. Met een eenmotorig vliegtuig was dat nog nooit gedaan‘’, zegt de nu 72-jarige oud-sportvlieger uit Breda.