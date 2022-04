Kunstwerk verrijkt met De Strik van Bert: ‘Ik ben overdonderd’

ROOSENDAAL - Als eerbetoon aan de jarenlange betrokkenheid van Bert Matthijssen bij tal van culturele gebeurtenissen werd zondagmiddag met een gigantische strik de derde loot aan het groeiende kunstwerk in Over de Tong onthuld.

Het kunstwerk aan het plafond van Over de Tong is een ontwerp van de lokale kunstenaars Leon Vermunt en Ruben van de Ven. Op verzoek van de Stichting Frans van der Groen Stadsgezichten in 2016 ontwierpen zij een groeiend kunstwerk dat een gezicht geeft aan personen of organisaties die zich op cultureel gebied verdienstelijk hebben gemaakt. Eerder viel de eer te beurt aan Frans van de Groen en Jan Mol.

Volgens voorzitter Cor Verbogt van de stichting getuigt de betrokkenheid van Matthijssen bij het Roosendaalse culturele leven van grote deskundigheid en variëteit. Zo was Matthijssen vanaf 1988 adviseur en deelnemer van ROOS producties, oprichter en regisseur van Theater Reflex en vanaf 1980 actief voor het Roosendaalse carnavalsleven.

Eervolle plek

Matthijssen was lid van de Cultuurraad, oprichter van cabaret Les Trois Soeurs, zat in de Cultuurprijs-jury en presenteerde de Hofbank en andere evenementen. Daarnaast is hij de dit keer niet geraadpleegde secretaris van de Stichting Frans van der Groen Stadsgezichten. ,,Je hebt reeds een koninklijke onderscheiding en Roosenspeld maar nu willen wij als stichting jou bij leven en welzijn een eervolle plek geven aan dit kunstwerk!’’

Quote Ik ben gewoon overdon­derd Bert Matthijssen

Zoals Eric van Arendonk van het optredende IQ Aarmoeinieke opmerkte, stond Matthijssen voor het eerst met zijn mond vol tanden. ,,Ik ben gewoon overdonderd’’, vertelde Matthijssen beduusd door alle aandacht. ,,Ik ben hierheen gelokt. Ik dacht voor het afscheid van Arwen van Gestel te komen als hoofd van de Commissie Swaree. De strik is wel symbolisch voor mij want die draag ik al vanaf 1981. Die symboliseert humor en vrolijkheid.’’

Juiste klik

Vermunt legde uit dat hij voor ‘De Strik’ had gekozen omdat hij voor Matthijssen iets abstracts wilde maken: ,,Ik ken Bet al veel jaren. Toen ik voor deze opdracht werd gevraagd, had ik meteen de juiste klik. Geen portret maar iets abstracts omdat Bert iemand is die altijd bescheiden op de achtergrond functioneert. Toeschouwers moeten zich afvragen ‘Wat hangt daar nou?’ O…dat is de strik van Bert. De strik stamt uit de 17de eeuw in Frankrijk en staat symbool voor liefde en trouw.’’

Volledig scherm Bert Matthijssen komt bij de galerij van Frans van der Groen stadsgezichten te hangen. © peter van trijen/pix4profs