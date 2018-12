Kunstwerk d’Ouwe Sok voor vijftig jaar afgesloten

Alle inwoners van de gemeente Roosendaal hebben dit jubileumjaar ook herinneringen, spullen en creatieve uitingen voor de capsules ingeleverd in een grote kist bij de VVV. De kunstenaars hebben alle inzendingen verzameld en in vijf kisten gestopt. Deze kisten zijn deze week door de kunstenaars in d’Ouwe Sok geplaatst, waarna de sok door de mannen goed is dichtgemaakt. ,,We willen niet dat de sok makkelijk te openen is. De inhoud zal pas in het volgende jubileumjaar bekend worden,” zegt Vermunt