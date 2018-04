Kunstwerk als kers op taart bij WielerExperience Roosendaal

ROOSENDAAL - De ingang van de WielerExperience aan de Buijenstraat in Roosendaal wordt verfraaid met een kunstwerk. Het gaat om een metershoog beeld van de stichting Freedom - Be Free. Wanneer het kunstwerk geplaatst moet worden, is nog onduidelijk. Sowieso nog dit jaar, verwacht de gemeente Roosendaal, maar initiatiefneemster Ellen Arts uit Roosendaal hoopt nog voor de zomer.

Het kunstwerk bestaat uit een groene kegel met daarbovenop het door Arts gepatenteerde internationale symbool voor vrijheid. Een eigen ontwerp, zegt Arts. ,,Maar het beeld heb ik niet zelf gemaakt. Dat heb ik laten maken. Het bestaat eigenlijk uit drie smiley's: een blije, een droevige en een neutrale. Dat staat voor mij symbool voor vrijheid, de vrijheid om om te gaan met de dingen die op onze weg komen zoals wij dat willen.''

Symbool

Arts - die als juwelier werkt in winkelcentrum De Roselaar - heeft het symbool jaren geleden zelf ontworpen en internationaal gepatenteerd. ,,Er zijn wel soortgelijke symbolen, zoals het peace-teken of de vredesduif, maar een universeel symbool voor vrijheid was er nog niet.'' Met die kegel is het beeld zeker zeven meter hoog en ruim 3,5 meter in doorsnee. Rondom de kegel is een bank waar mensen op kunnen zitten. Ongeveer halverwege zijn de woorden 'Freedom' en 'Be Free' op de kegel aangebracht.

Amsterdam

Het beeld straat op dit moment opgeslagen bij metaal- en ijzerhandel Knobel aan de Nelson Mandelaweg. Daarvoor heeft het slechts een maand op de Dam in Amsterdam gestaan. ,,Illegaal'', zegt Arts daarover. ,,Het leek me de perfecte plek: de stad van de vrijheid. Binnen een maand hing de officier van justitie echter aan de lijn. Toen heb ik het weg laten halen.'' Het kunstwerk verdween in de hoofdstad in de opslag. Er waren voorzichtige ideeën om het beeld dan maar in Nijmegen weg te zetten, maar dat is niet doorgegaan.