Kunstschilder Wim kreeg op zijn 99ste een oeuvreprijs: ‘Een boeiend leven? Boeiend is vooral mijn werk’

Vermaard kunstschilder, zijn lange leven lang. Een dag niet geschilderd, is een dag niet geleefd. Was ie naar Parijs of New York getrokken, dan zouden we zijn naam nu in één adem met Karel Appel uitspreken. Maar slagerszoon Wim Schütz bleef in Roosendaal, had de wijde wereld niet nodig. We spreken hem bij dochter Sandra Meuldijk-Schütz in Standdaarbuiten.