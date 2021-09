Kunstschilder Jos Aanraad (1945-2021) overleden: ‘laatbloeier zonder haast’

Hij werd de ‘meester van de stillevens’ genoemd met zo nu en een portret of landschap. Geboren in het bevrijdingsjaar voelde de jonge Jos Aanraad zich direct aangetrokken tot de beeldende kunst. In een van de twee boeken over zijn schilderijen en tekeningen staat dat de jonge Jos vooral in zijn eigen droomwereld leefde. Zijn ouders zagen geen brood in het vak van kunstschilder, dus werd hij huisschilder. Sportief koesterde hij een tijdje een droom om zijn neef Kees achterna te gaan als wielrenner.