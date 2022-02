Kunstproject als voltooiing van de Kruisweg

Volgens kerkhistoricus Hans de Jong is het bijna zeker dat de teruggeplaatste kruisweg een kunstwerk is van Alfons Damen in opdracht van architect Pierre Cuypers. ,,De Onze Lieve Vrouwekerk dateert uit 1868. De kerk werd in 1907 door Cuypers uitgebreid. De kruisweg belandde op de zolder van het redemptoristenklooster in Wittem. Daar werd het herontdekt.