Kunstmatige intelligentie doet intrede in Bravis ziekenhuis

ROOSENDAAL - Kunstmatige intelligentie doet zijn intrede in het Bravis ziekenhuis. Is dat iets waar we van moeten schrikken? Neemt de computer de rol van de specialist over? Of is het een technische vooruitgang waar we op den duur allemaal profijt van hebben?

Het schrikbeeld van slimme computers die de wereld overnemen heeft radioloog Elmer Naaktgeboren van het Bravis ziekenhuis in elk geval niet.

,,Misschien dat technisch veel mogelijk is, maar ethisch moeten we daar keuzes in maken. De software die we nu gaan testen, helpt artsen om de kleinste afwijkingen op te sporen, maar de diagnose en vervolgstappen worden nog altijd door de arts zelf bepaald", aldus Naaktgeboren.

Slimme software

Ook in de toekomst ziet de radioloog dit niet veranderen: ,,Ik verwacht dat een groot aantal onderzoeken straks niet meer door onszelf worden gedaan, maar dat slimme software dit overneemt. Als arts krijg je dan veel meer een consulterende functie bij afwijkende en bijzondere uitslagen.”

Het ziekenhuis test momenteel slimme software van Aidoc, die afwijkingen als hersenbloedingen, fracturen en longembolie herkent en markeert. De software helpt artsen om zelfs de kleinste afwijkingen op te sporen. De uiteindelijke diagnose wordt door de arts bepaald.

Elmer Naaktgeboren is initiatiefnemer van dit project. ,,Twee jaar geleden kwam ik dit tegen op een congres en ik vond het meteen een mooie aanvulling op ons werk. Als mens ben je soms door emoties of vermoeidheid minder scherp, maar een computer presteert altijd hetzelfde: of het nu drie uur ’s nachts is of twee uur ’s middags.”

Hij zegt: ,,Het mooie van deze software is dat deze meteen te gebruiken is. We zetten hiermee mooie stappen op het gebied van innovatie en het helpt ons om ervaring op te doen met en vertrouwen te krijgen in kunstmatige intelligentie. Dat vertrouwen is een belangrijke basis als we dit in de toekomst willen door ontwikkelen: we moeten leren vertrouwen op de machines.”

De software die het Bravis ziekenhuis test is van het Israëlische softwarebedrijf Aidoc. Dit bedrijf stond in 2018 in de top 50 Genius Compagnies 2018 van TIME magazine als één van de bedrijven die momenteel de toekomst uitvinden. Het bedrijf is opgericht door drie ex-militairen, die voor het Talpiot-programma werkten. Dat rekruteert personeel met een hoge intellectuele capaciteit om aan militaire technologie te werken.

De software van Aidoc wordt momenteel wereldwijd gebruikt. Het Bravis ziekenhuis is het eerste algemene ziekenhuis in Nederland dat de slimme software van Aidoc test en (bij positieve testresultaten) zal aankopen.