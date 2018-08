Kunstmarkt Nispen toont opvallend werk van Frans Havermans

Van afval-materialen maakt hij verticale landschapjes, die kennelijk goed in de smaak vallen. Ook zijn schilderwerken, waarin hij veel oud hout verwerkt, worden veel bekeken.

Portugal

De basis van veel werk van Havermans zijn afgevallen takken van bomen. Die bouwt hij om tot dorpsgezichten met veel witte huisjes. Het doet aan Portugal of Spanje denken, zegt een passant. ,,Ik gebruik afvalhout en takjes die ik vind. Maar deze witte huisjes zijn gemaakt van de kartonnetjes, die vaak tussen bakstenen zitten", vertelt Havermans die in het dagelijks leven bij bouwgroothandel Raab Karcher werkt.

Skyline

Veel tijd heeft ie niet, want er staat een klant voor zijn kraam die een relief met oud hout wil kopen. De stukken hout zijn zo gerangschikt dat ze samen de skyline van een grote stad vormen.

Even verderop op het Sprengepad bij het openlucht theater staat Petra van den Heuvel. Ze vraagt aan iedereen die langskomt of hij of zij een leuke naam kan verzinnen voor het aapje dat de mascotte van het dorp moet gaan worden. Nispen is met carnaval het Aopelaand, dus is de aap min of meer het symbool van het dorp.

Poppetje

De kinderen van basisschool De Linde hebben hun best gedaan om een bruikbare mascotte van dat carnavalssymbool te maken en dat is gelukt. ,,Er is een poppetjes gemaakt van die mascotte en die is nu voor alle inwoners beschikbaar", zegt Petra van der Heuvel. Het is de bedoeling dat er een digitale versie van komt die op elke Nispense website kan worden geplaatst. Maar eerst een naam...