Kunsthal Oudenbosch laat iedereen tekenen voor de vrede

OUDENBOSCH - Ook aan de kunstwereld gaat de oorlog in Oekraïne niet ongemerkt voorbij. In de Kunsthal Oudenbosch heeft Monique Jasperse het initiatief ‘Teken voor vrede’ genomen.

Op brede banen blauw-geel aan de wanden van haar galerie kan iedereen mee tekenen aan een interactief kunstwerk voor de vrede. Afgelopen week namen illustratrice Els Wezenbeek en twee van haar stagiaires Priscilla Musters (21) en Sofie Janssen (19) het voortouw.

De witte inkt of verf steekt het beste af tegen de kleuren van de Oekraïense vlag. Sofie schildert zonnebloemen waar zoemende bijtjes op afkomen. Ze vindt de beelden uit het land heftig. ,,Het is lastig om te blijven kijken hoe een land zo de vernieling in gejaagd wordt met almaar meer slachtoffers.’’

Priscilla is blij dat ze haar gevoelens nu kwijt kan op de muren van de Kunsthal. ,,Ik heb een Oekraïense vaas geschilderd met daarin een duif, een olijftak, een zonnebloem en een hartje verwerkt. Als symbolen voor de vrede.’’ Ook Els Wezenbeek heeft haar creativiteit getoond met een voor Oudenbosch kenmerkende lantaarnpaal waarop de vredesduif rust. Later in de middag kwam ook Piet Bruijns een artistieke bijdrage leveren.

,,Het hoeft niet per se een kunstwerk te zijn’’, aldus Monique Jasperse van de Kunsthal, die eerder ooit het initiatief voor de Kleine Mensen Route door Oudenbosch nam, ,,Het mogen gerust ook teksten zijn, die verwoorden hoe belangrijk de vrede is of enkel maar je naam op het blauw-geel aanbrengen mag ook. Zo wordt het een groeiend kunstwerk voor de vrede.’’

Er komen nog vier momenten waarop iedereen bij de Kunsthal binnen kan komen tekenen voor de vrede. Morgen, zondag van 12 tot 17 uur. En op de woensdagen 23 en 30 maart van 14 tot 17 uur. Jasperse laat daarna het kunstwerk nog een tijdlang hangen. ,,Wellicht dat de Oekraïense vluchtelingen, die binnenkort naar Oudenbosch komen, een kijkje willen nemen. Ze zijn meer dan welkom.’’