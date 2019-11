Kunstgrasveld DVO'60 in Roosendaal door brand verwoest

ROOSENDAAL - Het kunstgrasveld van voetbalvereniging DVO’60 aan de Sportstraat in Roosendaal is in de nacht van zaterdag op zondag voor 80 procent door brand verwoest.

Kort geleden is er al brand gesticht in een papiercontainer die tegen het clubgebouw was gereden.

,,Ik ben al 47 jaar bij de vereniging maar dit heb ik nog nooit meegemaakt", zegt bestuurslid Piet van Osta. ,,Dit slaat alles.” Het vrouwenelftal van DVO'60 speelt zondag thuis. ,,Mijn vrouw belde gelijk op: we kunnen vandaag niet voetballen, want het veld is voor 80 procent verbrand.”

In een persverklaring zegt de club: ‘Het kunstgrasveld is nog maar amper één jaar in gebruik en het is vannacht compleet vernield door waarschijnlijk brandstichting. Het veld is totaal onbespeelbaar geworden. De leden van DVO’60 zijn ernstige gedupeerd door deze actie van zinloos vandalisme.”

Aangifte

Secretaris Piet van Osta gelooft nooit dat er een eenling aan het werk is geweest. Hij heeft op het veld sporen gezien van ‘wit spul’ dat mogelijk met de vuurzee te maken heeft gehad. Inmiddels is aangifte gedaan bij de politie. Ook de gemeente Roosendaal is als eigenaar van het veld op de hoogte gebracht.

,,Het is al twee weken gaande", zegt Van Osta. Hij vertelt dat er een paar weken geleden een zware brandlucht in de kantine hing. ,,Ik vroeg nog of ze de avond van te voren iets met kaarsen hadden gedaan.” De oorzaak was buiten te vinden. Onbekenden hadden de papiercontainer in lichterlaaie gezet.

Hulp

Heeft de club met iemand ruzie? Is een tegenstander onrecht aangedaan? ,,Ik heb werkelijk geen idee. We hebben nog nooit iemand geroyeerd of noem maar op. Maar ze hebben het vannacht niet alléén in brand gestoken, want dat krijg je niet voor elkaar.”

Nu zijn er aan de Sportstraat meer voetbalverenigingen thuis. Die hebben al contact met DVO’60 gezocht. ,,Inderdaad. VV Roosendaal heeft al gebeld en aangeboden hulp te verlenen. Die samenwerking is perfect. Ik ben blij dat we buren hebben die ons zo willen helpen.” Ook RBC maakt van dit kunstgrasveld gebruik.