Kunstenaarscollectief vooral nu blij met ruime Mariaschool voor expositie

Groen licht dus voor de jaarlijkse expositie, terwijl ook in de wereld van kunst en cultuur veel activiteiten stil kwamen te liggen. Afgelopen weekeinde opende tonpraatkampioen Joep de Wildt de tentoonstelling van zestien kunstenaars met allemaal een andere kijk op kunst. ,,Zonder al te veel tam-tam toch al zo'n tweehonderd bezoekers‘’, zegt Francis Luijkx van CCH. Komend weekeinde de herkansing.

Thema van de expositie, die deel uitmaakt van de Kunst- en Atelierroute Haldeberge, is ‘Verbinding'. ,,Het is dat waar we in coronatijd toch naar op zoek zijn‘’, zegt de glaskunstenares. ,,Thuis in de ateliers hebben we niet stil gezeten, maar we zijn niet voor niets collectief. De tentoonstelling is ook voor de deelnemende kunstenaars een jaarlijkse ontmoeting.‘’

Voor het derde jaar kan CCH gebruik maken van de Mariaschool, die na de fusie met De Schakel verhuisde naar de Sint Annastraat. Ruime lokalen, hoge ramen, veel lichtinval. ,,Beter dan in de kerk van Stampersgat of het suikerentrepot. Toen moesten overal lampen bij, dat maakt het duur.‘’

Mariaschool

Ook aan de behuizing in de Mariaschool komt ooit een eind. Zodra binnen het project religieus erfgoed de Mariaschool aan herbestemming toe is, moet het kunstenaarscollectief wederom op zoek naar een nieuwe locatie. Luijkx is er wel gerust op. ,,We vinden altijd wel weer iets. Voor nu ben ik blij met dit ruime gebouw.‘’

Dan de kunst zelf. Gastexposanten zijn Nico Andries (hout en marmer), Wilma Jongmans (textiel en zelfs paardenhaar) en kunstschilders Yvette Roovers, Afke Posthuma, Piet van Aken en Carla Hopmans. Uit ‘eigen stal’ toont Yvonne Telleman beelden en Francis Luijkx haar glaskunst. Verder doen de kunstschilders Angelique van den Hout, Nelleke Aerts, Toos Schuring, Arie Onnink en Aad Rijpsma mee. De laatste twee Oudenbossche kunstschilders zijn ook bij de Halderbergse cultuurcommissie niet onopgemerkt gebleven. Onnink won een paar jaar geleden de gemeentelijke cultuurprijs, Rijpsma is dit jaar genomineerd. Luijkx bewondert zijn werk. ,,Op hoge leeftijd maakt Aad nog prachtige, zeer gedetailleerde schilderijen. Omdat lang staan achter de ezel moeilijk voor hem is, werkt hij liggend met het doek hangend boven zich.‘’

Postuum

Rijpsma kan de derde CCH cultuurprijswinnaar worden. In 2015 was Adrie Legierse de winnaar. Eind 2018 overleed hij. ,,In samenspraak met zijn weduwe Corrie brengen we postuum zijn prachtige kunstwerken van roestvrij staal voor het voetlicht‘’, zegt Luijkx. ,,De kunstzinnige korhoen was zijn laatste werk. Niet eerder op een expo te zien geweest.‘’

Het past bij de filosofie van het kunstenaarscollectief om de deelnemers te prikkelen jaarlijks ander werk te laten zien. ,,We hebben veel trouwe bezoekers, die willen we jaarlijks graag verrassen met steeds nieuwe creaties.‘’

CCH-expo De Verbinding. Te zien op 12 en 13 september. Mariaschool, Ringstraat 3 in Oudenbosch. Beide dagen van 11 tot 17 uur.