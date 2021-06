Kunstenaar Frank Roks deelt zijn gedichtjes met heel Roosendaal: ‘Soms humoristisch, soms bloedserieus’

Veel mensen kennen de kunstenaar als veelzijdig schilder en weten dat hij soms liedjes schrijft. Dat in hem ook een begenadigd dichter en bedenker van oneliners schuilt, is minder bekend. Desondanks heeft hij dagelijks talloze Facebookvolgers en krijgt hij veel reacties. ,,Gedichten schrijven is voor mij beleven’’, vertelt Roks over zijn schrijversdrang. ,,En nu in coronatijd beschouw ik het als mijn kunstenaarsplicht om kunstzinnige lichtpuntjes te bedenken.’’



Roks legt uit dat zijn kunstenaarschap weliswaar in zijn bloed zit maar ook gevormd werd door zijn jeugd en levensweg. ,,Ik ben begonnen in de bouw. Ik heb ook in de harde wereld vertoefd en daarna pas ben ik gaan studeren voor sociaal werker. Tijdens mijn werk bij de reclassering schreef ik rapporten die opvielen door de beeldende schrijfwijze. Deze bouwstenen maakten mij tot degene die ik nu ben.’’