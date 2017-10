Kunstenaar Benjamin Scheltema winnaar van Roosendaalse Cultuurprijs, 'Cultuur moet hier knokken'

Kan iemand die al landelijke ontwerpwedstrijden voor Land Rover op zijn naam schreef en wiens werk gebruikt is voor menukaarten van topchef Sergio Herman eigenlijk nog wel blij worden van - met alle respect - een Roosendaalse Cultuurprijs?

,,Zeker wel. Die waardering voelt goed. Roosendaal is toch 'mijn stadje'. Hier woon ik, hier werk ik. Ik probeer hier ook veel samen te werken met andere Roosendaalse instellingen, om verbindingen te leggen. Bijvoorbeeld met de jongens van The Loods (de graffitihal, red.), maar ook met het JTC en het Gertrudiscollege waar ik gastlessen geef. Samen kunnen we cultuur in Roosendaal nog beter op de kaart zetten.''

Roosendaal timmert op dat vlak toch al hard aan de weg?

,,Er is gelukkig een begin gemaakt, maar er is de laatste jaren veel te weinig gebeurd. Roosendaal is verwend geraakt door al zijn evenementen. Maar de samenleving is veranderd, jongeren zijn veel meer wereldwijs geworden. Die kijken niet meer naar wat er in hun stad te doen is, die gaan net zo makkelijk naar de Markthal in Rotterdam. Daardoor verandert Roosendaal in een culturele Bermudadriehoek, cultuur moet hier écht knokken voor zijn voortbestaan. Dus zul je iets moeten bieden dat het waard is om hier te blijven.''

Zoals?

,,Neem The Loods, bijvoorbeeld. Dat is echt uniek in Nederland, er komen internationale artiesten speciaal voor naar Roosendaal. Maar ook de komst van de Avans Hogeschool, ook dat biedt weer ruimte voor nieuwe verbindingen en nieuwe mogelijkheden.

Zulke ontwikkelingen maken Roosendaal écht een hippe stad in wording. Ook al zijn veel inwoners het daar misschien niet mee eens.''

En wat is jouw rol daarin?

,,Ik ben nauw betrokken bij het Cultuurnetwerk. Maar ik hoop vooral als verbinder belangrijk te kunnen zijn. Zelf werk ik bijvoorbeeld al samen met Maarten (Anjema, red.) van restaurant Bonnefooi en met Maurice (Maas, red.) van Fratino. Dat zijn mensen die op hun gebied nieuwe dingen durven te doen. Door samen te werken ontstaan er weer nieuwe initiatieven, zoals diners in mijn galerie of ik verzin een gerecht.''

Had je daardoor niet min of meer verwacht genomineerd te worden?

,,Absoluut niet. Dat kwam voor mij echt uit de lucht vallen. Want zelf vind ik wat ik doe maar gewoon. Het is wie ik ben, het is mijn way of life. Maar tegelijkertijd gaf ik mezelf ook wel wat kans, omdat ik denk dat ik wel probeer te vernieuwen en alles op eigen kracht doe. Ik krijg geen financiële steun van de gemeente. Ik huur mijn galerie van AlleeWonen en als ik niks verkoop, verdien ik niks. Dat is niets ten nadele van de andere genomineerden, want ik vind dat we allemaal een belangrijke rol in de Roosendaalse cultuur vervullen. De openluchttheaters zorgen voor de eerste kennismaking van kinderen met kunst en Hofplein helpt kinderen bijvoorbeeld bij het ontwikkelen van talent en het ontdekken van een eigen stijl. We hebben elkaar nodig om cultuur naar een hoger plan te tillen.''

Wat wil je zelf nog gaan doen om dat te bereiken?

,,Het openen van mijn eigen galerie heb ik altijd als het begin gezien. Zo wil ik kijken of er mogelijkheden zijn om een veel grotere 'lifestyle gallery' te openen. Mogelijk in een samenwerkingsverband om het aanbod te vergroten. Daarnaast wil ik nog meer met kleding doen. Er zijn nu al ontwerpen van mij te koop bij JF Mode in Putte, ik hoop dat uit te kunnen breiden. Daarnaast zou het geweldig zijn om mijn eigen concept Art 'n Clubbin' (een evenement dat kunst, muziek en gastronomie combineert, dit jaar voor het eerst gehouden in Gebouw-T in Bergen op Zoom, red.) verder uit te kunnen rollen. Maar ik ben ook al heel blij met hoe het nu gaat, ik leef mijn droom.''