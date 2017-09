Kunst in Rucphen: 'Verrast door alle belangstelling'

Bij Wim Gobbens van de Martinuskerk én bij galeriehouder Ton Jaspers. ,,Wij zijn een beetje verrast door de belangstelling’’, vatte Gobbens samen. ,,Vooral vooral zaterdag was het drukker, maar de mensen bleven gestaag komen.’’ Jaspers sprak van een geslaagde combinatie. ,,Eigenlijk waren de rollen omgekeerd. Er was Kunst in de Kerk en religie in de galerie’’, klonk het gevat.

In galerie Ton dwaalden bezoekers in een verstilde omgeving langs zeer expressieve werken. In de kamer met Iconen van deze tijd klonk zacht Gregoriaans gezang op de achtergrond. ,,Passend’’, vond Jaspers, die besloten had niet te veel in één ruimte te hangen. ,,We wisselen ze liever om de paar weken. Dat is spannender.’’ Hij noemde de combinatie met horeca eveneens een voltreffer. ,,In ons restaurant hebben we ook wat opgehangen in de hoop dat mensen dan toch even boven gaan kijken.’’ En dat gebeurde.