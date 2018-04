Kunst als toeristische kapstok voor Rucphen

RUCPHEN - Een Willebrordse bouwvakkerszoon die de IT verruilde voor de kunsten en Roosendaal voor Rucphen. Galeriehouder Ton Jaspers praat gepassioneerd, maar weloverwogen. Een gesprek over het denken op lange termijn en het maken van échte keuzes.

Ton Jaspers oogt ontspannen terwijl hij er toch net een retourtje naar de andere kant van het land op heeft zitten. Een combinatie van no nonsense met een vleugje artistiek. Een man met een missie. ,,Ik ben best bereid voortrekker te zijn om Rucphen een toeristische kapstok te geven. Met een mooi bos alleen gaan we geen toeristen trekken.’’

Moeite waard maken

Van bovenregionale plannen met de Binnentuin verwacht hij evenmin wonderen. ,,Waarom zouden we, met Zundert als buur, niet méér kunnen met het ambachtelijke en met kunst? Dan sla je een aantal vliegen in één klap. De kunstliefhebber is doorgaans wat ouder en heeft meer te verteren. Maar dan moeten we het wel de moeite waard maken.’’

Jaspers zit in wat eens de raadszaal van Rucphen was, in het statige pand met bordes in het hart van het dorp. Tijdens het gesprek komen twee bezoekers uit Schijf een kijkje nemen wat Galerie TON te bieden heeft. De dames dwalen ongestoord door de ruimtes in het pand. ,,Als ze écht belangstelling ergens voor hebben, hoor ik het wel. Ik hou er niet van me meteen met een verkooppraatje op te dringen.’’

Volledig scherm Bezoekers kijken rustig rond in het voormalige raadhuis tijdens een eerder evenement, Kunst in de Kerk. © Herbert Kats

Moderne kunst werd hem bepaald niet met de paplepel ingegoten. ,,Ik kom uit een heel ambachtelijk gezin. Mijn vader hield postduiven. Maar toen ik in het Prado in Madrid stond werd ik ineens gegrepen. Ik was toen begin dertig en ondervond wat kunst met je kan doen. Ik raakte zo in vervoering dat ik er m’n broodwinning van wilde maken.’’

Uiteindelijk betekende dat een breuk met de zakelijke omgeving waarin hij werkte. ,,Ik zat in de automatisering. We hadden een jong en dynamisch bedrijf en al snel dertig personeelsleden.’’ Bijna achteloos zegt hij: ,,Toen mijn vrouw en ik een kindje verloren vroeg ik me af: waar het gaat het écht om in het leven. En het klinkt hartstikke cliché: maar we besloten terug te keren tot de kern.’’

Quote We zeiden

tegen elkaar:

Wat nu? Ton Jaspers

Jaspers gooide het roer om. ,,We zeiden tegen elkaar: wat nu?’’ Eén ding was helder: Ton wilde een nieuwe stap samen met zijn vrouw Anja zetten, die in een peuterspeelzaal werkte. Het werd de Lijst-In, in de Roosendaalse Raadhuisstraat.

,,Ik heb altijd getekend, iets met vormen en kleuren gehad. Ben ook wel creatief. Het voelde meteen goed. Na de vakantie hebben we het doorgerekend. Dat was in 2008, het jaar dat de banken onderuit gingen. De eerste anderhalf jaar hebben we daar niets van gemerkt. Vanaf 2012 wel, mede omdat de Roosendaalse binnenstad ook zo z’n problemen had.’’

Versterken

Twee jaar later was het tijd om verder te kijken. ,,In Roosendaal hadden we een kunstwinkel. Meer zat er ook niet in. We wisten van het oude raadhuis in Rucphen, in potentie een pand waar we konden wonen én werken.’’ Jaspers ging niet over één nacht ijs. Galerie TON opende een jaar geleden de deuren, maar het uit 1850 stammende pand herbergt meer. Naast een onderdak voor moderne kunst en de lijstenmakerij (plus restauratieatelier) boven, zijn op de begane grond brasserie/restaurant Spijshuis Uit de Kunst en ijssalon Koud Kunstje te vinden. Vier bedrijven die elkaar willen versterken.

Precies zoals Jaspers het graag breder zou zien in de dorpskern. ,,Toen we hier kwamen wisten we dat er een plein zou komen, maar niet op zo’n korte termijn. Mij kan het nu niet snel genoeg gaan. Het is het begin van een nieuwe fase.’’ Met gemeente, projectontwikkelaar en collega-ondernemers wil hij werken aan een plein dat een aantrekkelijk dorpshart vormt. ,,Het bestaande aanbod verbreden met nieuwe terrasjes en galerietjes, met ateliers voor bijvoorbeeld glasblazers.’’

Quote Nieuw logo voor

Roosendaal? Is

dat een prioriteit? Ton Jaspers, galeriehouder

Jasper kijkt breder dan zijn eigen toko. Maar van de wijze waarop zijn voormalige woonplaats Roosendaal meer mensen naar de binnenstad denkt te trekken verwacht hij weinig. ,,Moet dat door de Nieuwe Markt van weer nieuwe steentjes te voorzien? Ja, dan zie je dat anders dan ik. Een nieuw logo? Is dát een prioriteit? Op gratis wifi zit ook niemand meer te wachten, al helemaal niet als dat wordt gebruikt om de consument te volgen.’’

De visie van Jaspers heeft een andere leest. Hij spiegelt zich aan het Twente Ootmarsum. ,,Onder de grote rivieren heb je niet zo’n kern die het imago kunst heeft.’’ Niet de meest voor de handliggende optie. ,,Nee, cultuur en Rucphen is niet de makkelijkste weg. Maar ik baseer me op mijn eigen ervaring. Ik ben er ook in gegroeid. Zaak is om de drempel laag te houden. Daarom hebben we ook een Van Kunst tot Kitch gehouden. Intussen lopen hier ook mensen binnen die een tof bedrag neerleggen voor een mooie foto. Het gaat om de kans verliefd te worden op kunst. Die wil ik mensen graag bieden. Maar het is niet zo dat dit jaar keuzes maken, volgend jaar oogsten betekent.’’