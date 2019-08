Kunnen wijkrechters in Roosendaal burenruzies beslechten?

ROOSENDAAL - Is het haalbaar om in Roosendaal een of meerdere wijkrechters aan te stellen om burenruzies en overlastsituaties snel en goedkoop aan te pakken?

Dat onderzoekt burgemeester Jacques Niederer momenteel. Proeven in andere delen van ons land wijzen uit dat regelrechters, wijkrechters of spreekuurrechters goed werk verzetten.

Peter Raijmaekers en René van Broekhoven van de fractie Roosendaalse Lijst vroegen het college van B en W of de gemeente Roosendaal wellicht ook belangstelling voor deze kleinschalige rechtspraak zou kunnen hebben. Raijmakers en Van Broekhoven: ‘Een proef met spreekuurrechters van de rechtbank Noord-Nederland is vorig jaar succesvol verlopen.’

Zonder advocaat

Bewoners konden daar eenvoudige geschillen zonder advocaat of dagvaarding aan de rechter voorleggen.Die hoorde de strijdende partijen aan en adviseerde over een schikking. In 91 procent van de zaken is het conflict snel, effectief en tegen lage kosten opgelost, zo blijkt uit de evaluatie van de proef in het noorden.

Ook andere rechtbanken richten zich op laagdrempelige procedures en houden vergelijkbare proeven, weten de twee van de Roosendaalse Lijst. Zo zetten de rechtbanken van Rotterdam en Dordrecht een regelrechter in waar burgers en bedrijven conflicten snel en goedkoop kunnen beslechten. Den Haag heeft wijkrechters om ruzies of overlast op te lossen.

‘Oplossen in de buurt’

'Oplossen in de buurt'

Roosendaal heeft dat allemaal niet. Maar uit de antwoorden van burgemeester Niederer blijkt dat hij er al wel degelijk mee bezig is. ,We zijn met de rechtbank Zeeland - West-Brabant in gesprek en we hebben een gezamenlijk onderzoek op welke wijze een en ander in Roosendaal vorm kan worden gegeven', aldus de burgemeester. Het onderzoek loopt onder de titel 'Oplossen in de buurt'.

Volgens Niederer is inmiddels duidelijk waar de betrokken partijen naartoe willen. Deze week is er een bijeenkomst voor medewerkers van de rechtbank en van de gemeente Roosendaal om samen met partners een bijeenkomst te beleggen over dit onderwerp. De datum daarvoor is 11 september. Ook de Raad voor de Rechtspraak is uitgenodigd om die dag naar Roosendaal te komen.

Laagdrempelig