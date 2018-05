Kuijstermans begint voorzichtig plannen te maken voor Stampersgat

Geen incidenten meer, burgemees­ter Niederer haalt camera's in Roosendaal­se woonwijk weg

23 mei ROOSENDAAL - Het cameratoezicht in de Amethistdijk en Desmijn-/Diamantdijk is verleden tijd. De gemeente heeft de vijf camera's in deze buurt weggehaald. De elektronische ogen waren maandenlang gericht op woningen die eerder dit jaar werden beschoten.