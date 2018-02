Kruisweel: hengelsportclub met 563 leden

Dit is de BN DeStem carnavalskraker van 2018

13:34 HOEVEN - 'Hé Jacqueline, waar is de vaseline?' is de BN DeStem carnavalskraker 2018. "Geweldig, we beseffen niet waar we in terecht zijn gekomen", regeert Robert van der Wegen namens Mosterd Na de Maaltijd. De publieksverkiezing kende een overduidelijke winnaar: van de 3.700 stemmen gingen er ruim 1.500 naar de Hoevense muzikanten.