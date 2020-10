Kroon op het werk met kruis op de koepel van Saint Louis

OUDENBOSCH - Kort nadat het vergulde kruis terug geplaatst was op de kapel van Saint Louis breekt heel even de zon door het grauwe wolkendek. Een schitterend gezicht. Alsof patroonheilige Aloysius Gonzaga nog even zijn goedkeuring wil geven aan het ‘toefje op de taart’.

Want de heropleving van het leegstaand religieus erfgoed in Oudenbosch mag dan allesbehalve soepel verlopen, de kapel is daar een positieve uitzondering op. Eerst het stucwerk en gevelherstel door bouwbedrijf De Bonth Van Hulten, daarna het nieuwe zinken dak voor Van Keulen en vrijdag het gloednieuwe kruis in de top.

Op 45 meter hoogte plaatsten bouwbaas Gerrit Blom samen met Peter en Luuk Slegers het kruis als een piek op de kerstboom. De bevestiging van het kruis werd met applaus vanaf het Saint Louisplein begroet. ,,De kroon op ons werk‘’, zei Blom. Vader en zoon Slegers hebben het oude, 19e eeuwse kruis op hun werkplaats in Beek en Donk exact nagemaakt. ,,Niet alleen het kruis, eronder zit de bekroning, de vergulden bol en daarop het kruis.‘’

Relikiwie

Aan de vele verhalen in 'religieus erfgoed’ kan er sinds vrijdag weer één worden toegevoegd. In het kruis is namelijk een koker gestopt met daarin een relikwie van de Aloysius Gonzaga (1568-1581), patroonheilige van de broeders van Saint Louis. Gehoopt werd dat in januari toen de koepel ontmanteld werd het relikwie aan te treffen. Dat bleek niet het geval. Bij de restauratie van de kapel werd later nog wel een stukje overschot van de beschermheilige van de jeugd en studenten gevonden. Dat zit nu in een ring in de koker.

Bij het relikwie zit een oorkonde met uitleg over de geschiedenis van de kapel en de broeders, over de naamgever van de congregatie en over de recente restauratie. Het document is ondertekend door broeder-overste Cees van Dam, gedeputeerde Eric ce Bie, wethouder Jan Mollen en aanemer-directeurs Jacco Snepvangers en Hugo Bijnen.

Nog voor de jaarwisseling is de restauratie van de kapel van Saint Louis voltooid. Voor de juiste invulling gaat de gemeente in gesprek met een groep betrokken Oudenbosschenaren.

Volledig scherm Relikwie van Aloysius Gonzaga. © Bouwbedrijf Van Agtmaal