Column Verbod of niet, er komt hoe dan ook vuurwerk in 2020 in Roosendaal

11:00 Je moet het maar durven. In een tijd waarin toch al de nodige tradities onder druk staan, beginnen over een vuurwerkverbod in Roosendaal. Want voor veel mensen ís oud en nieuw vuurwerk, net zoals oliebollen, bubbels en Queen op één in de Top 2000.