Kroeven-flats zijn inmiddels helemaal veilig, extra onderzoek naar veiligheid andere woongebouwen

Grote brand

Aanleiding is de grote brand in de Grenfell-toren in Londen in 2017. Daarbij kwamen zeker tachtig bewoners om het leven. De brand kon zich snel verspreiden, omdat de gevelbeplating aan de buitenkant brandbaar bleek.



In reactie daarop droeg het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Nederlandse gemeenten op de mogelijke risico’s op dat vlak in kaart te brengen. Het gaat daarbij om gebouwen met gevelbekleding van dertien meter of hoger. In Roosendaal zijn dat alleen de vier Kroeven-flats.