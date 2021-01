Kroegtijgerin To Hagens-Beijaarts is 100 geworden

To Hagens-Beijaarts uit Wouw werd honderd jaar en dat heeft ze geweten. Van alle kanten stroomden de gelukwensen binnen bij de nog fitte eeuweling. Ze bracht een groot deel van haar leven door in Moerstraten waar ze op 14 januari 1921 werd geboren in een boerderij in ’t Laag. In het dorp was ze vooral bekend omdat ze jarenlang achter de tap in café De Bakker stond. In mei 1945 trouwde ze met Willem Hagens die als bakker bij zijn broer werkte.

Twee vingers schuim

Op haar 95ste verjaardag keerde ze nog een keer naar het café terug en liet zien dat ze het bier tappen niet was verleerd: een glas met twee vingers schuim! Na hun trouwen begonnen ze in Moerstraten met een ijssalon en je kon er ook friet halen. In 1953 stopte Koos Lammers met zijn café en To vond dat ze toen zelf wel een café konden beginnen. ,,We moesten wel een vergunning hebben en die heb ik toen na wat studeren zelf maar gehaald”, vertelde ze.

In 1972 stopte het echtpaar Hagens met het café en na het overlijden van haar man en To verruilde de auto voor de fiets en ondernam allerlei tochten. De Elfstedenfietstocht, de Vierdaagse van Assen en Leontien Ladies Ride staan op haar erelijst staan. Naast fietsen was wandelen haar favoriete ontspanning en geen kleine stukjes, want ze liep twee keer de Vierdaagse van Nijmegen en de driedaagse van Tokyo.

Actief

Zelf nu gaat ze nog regelmatig op stap, weliswaar met de rollator, maar de dagelijkse boodschappen bij Jumbo doet ze nog steeds. Om toch iets van snelheid te houden, is ze fan van Max Verstappen. Ze mist geen race en zijn bolides staan voor de TV als Max moet rijden.

Dochter Maria vertelde over haar: ,,Ze kan goed alleen zijn, weet wat ze wil en is nog steeds zelfstandig. Heeft een positieve instelling, is een doorzetter en geeft nooit op. Een van haar spreuken is: Moeilijk gaod’ok!”

Quote Een van haar spreuken is: Moeilijk gaod’ok! Maria, dochter