Kroegbaas leukste voetbalkroeg van Nederland: ‘Als je je eerste carnaval aankunt, kun je alles aan’

Je auto laten zegenen voordat je de weg op gaat? Het kan in Hoeven

4 juli HOEVEN - Twee auto’s staan zondagochtend voor de St. Jan de Doper in Hoeven, klaar om gezegend te worden. Het is een magere afspiegeling van de totale aanloop dat weekend, aldus de geestelijke van dienst: ,,Ik schat ongeveer zestig auto's in heel het weekend.’’