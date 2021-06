Kroatische profclub kijkt vanuit Bosschenhoofd naar spannend EK-duel: ‘Niemand kan zo vloeken als wij’

Het is kort voor de aftrap en de leden van de selectie druppelen binnen, na een late training op het veld van Victoria’03. Gegeten wordt er pas na het EK-duel. De eerste trek wordt gestild met watermeloen en kleine snacks. Of er straks bijzondere scheldwoorden te horen zijn als favoriet Spanje de leiding neemt, willen we van Cvetkovic weten? De manager toont zich een ware ambassadeur van zijn club en voelt niets voor een stoomcursus Kroatisch. ,,Ik heb in Canada en Duitsland gewoond en ik kan je zeggen dat er niemand zo kan vloeken als wij in Kroatië. Het zijn woorden die je niet wil vertalen. Ik zou me schamen.’’



Ondertussen rolt de bal en Cvetkovic ziet veel bekenden, in het veld en op de bank. Acht spelers van de huidige selectie droegen ooit het shirt van Lokomotiva, voordat zij werden weggekocht door rijkere clubs. ,,Dat is een beetje ons lot.’’