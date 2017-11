Kritiek VVD op 'goed-nieuws-show' door gemeenteraad niet gedeeld

OUDENBOSCH - Burgemeester en wethouders hebben 2600 euro uitgetrokken voor het maken van een infographic, waarin het college verantwoording aflegt over de afgelopen bestuursperiode. Plaatsing van de dubbele kleurenpagina in huis-aan-huisblad Halderbergse Bode afgelopen week kostte 700 euro.

Dat zei burgemeester Jobke Vonk-Vedder aan het begin van de raadsvergadering donderdag op vragen van VVD-raadslid Thomas Melisse. De oppositieleider was furieus over de 'schaamteloze vertoning om op kosten van de kiezers in een dubbele kleurenpagina een goed-nieuws-show naar buiten te brengen. Hij verlangde een excuus van raadsvoorzitter Vonk-Vedder.

Verontschuldigingen

Verontschuldigingen kwamen er niet. Ze refereerde aan een eerdere evaluatie halverwege de collegeperiode door middel van een filmpje, waarin ook verantwoording werd afgelegd over de eerste bestuurshelft. Melisse voelde zich flink opgelaten bij 'dit uitbundig, zelfverheerlijkend en niet zelfkritisch bestuur, dat volledig voorbij gaat aan de inbreng van de gemeenteraad.' ,,Dit is een pure diskwalificatie van de gemeenteraad'', brieste Melisse.

Die interpretatie nam de burgemeester niet over. ,,Vanzelfsprekend is de uitvoering van het collegeprogramma in samenwerking met de gemeenteraad tot stand gekomen. Zonder raad en de inwoners hadden we niet gestaan waar we nu staan. In een toelichting tijdens het persgesprek is die samenwerking ook genoemd.''

Evaluatierapport

De vier coalitiepartijen gaven alle credits aan het college, dat met een 29 pagina's tellend evaluatierapport verantwoording aflegt over de vierjarige bestuursperiode. Jurgen Pertijs (Lokaal Halderberge): ,,Wij zijn in elk geval wél trots op hetgeen is bereikt, onze fractie voelt zich niet gediskwalificeerd.'' En Frank Rockx (CDA): ,,De gemeentelijke pagina's in De Bode zijn bedoeld om onze inwoners te informeren. Dat zoiets alleen maar kan in goede samenwerking met de raad, spreekt voor ons voor zich.''