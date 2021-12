Kritiek op stukje racebaan N640 houdt aan: ‘Het is oversteken met gevaar voor eigen leven’

HOEVEN - Eigenlijk had onderhoud aan de N640 tussen Oudenbosch en Hoeven al lang in gang gezet moeten zijn. Maar de provincie als wegbeheerder kreeg forse kritiek op het herinrichtingsplan.

,,Bij onderhoud aan onze wegen nemen we de verkeersveiligheid mee in de planvorming’’, aldus provinciaal projectleider Sander Kwakkernaat. ,,Veiligheid langs de N640 is een enorm issue.’’ Tussen de eerste bewonersbijeenkomst in 2018 en nu zijn de verkeersmaatregelen regelmatig bijgesteld.

,,Iedereen tevreden stellen lukt nooit. Een bewonerspanel gaat zich in januari praten buigen over gedragsmaatregelen. Een tweede spoor is in hoeverre in samenhang met de gemeente fysieke maatregelen te nemen zijn.’’

Vijftig

Over twee maanden volgt opnieuw een bewonersbijeenkomst. Voor Kees Groen, woonachtig aan de Sint Bernardusstraat/N640 is de oplossing simpel: ,,Verleg de bebouwde komgrens tot aan tuincentrum De Bont, dus ruim voor het kruispunt Gors/Oude Antwerpsepostbaan en zorg met wegversmallingen dat iedereen zich aan die vijftig houdt.’’

Drukst bewoond

Voor hem en andere omwonenden is het onbegrijpelijk dat verkeer op de N640 in het onderhavige plan bij de kruising 50/uur mag rijden om vervolgens te versnellen naar 80/uur. Groen: ,,Na 750 meter staat het kombord Hoeven en moet de automobilist opnieuw afremmen. Juist op dat snelle stukje wonen de meeste mensen. Het is bij ons oversteken met gevaar voor eigen leven.’’

Het stoorde de Hoevenaar dat de provincie tijdens de bijeenkomst alle suggesties van de hand wees, maar volgens Kwakkernaat is het nog geen gelopen race. ,,We houden vast aan het oorspronkelijk plan met mogelijk optimalisaties. Daarover praten we de bewoners in februari nogmaals bij.’’ Of daarmee de eerste schop eind 2022 de grond in kan, is de vraag.