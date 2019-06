Krijgt Heerl'k alsnog subsidie voor Wintermarkt in Heerle?

Vliegveld Seppe voortaan ook internatio­naal bekend als Breda Internatio­nal Airport

17 juni BOSSCHENHOOFD - Diep geworteld is de naam Breda International Airport allerminst. In de volksmond blijft vrijwel iedereen het vliegveld tussen Bosschenhoofd en A58 ‘Seppe’ noemen. En in het internationale luchtverkeer is die naam zelfs altijd gebleven. Al komt daar nu toch verandering in.