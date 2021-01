Krijgt de gemeenteraad woensdag meer duidelijkheid over nieuw dorpshuis in Wouw?

Dorpenom­loop Rucphen afgelast: in 2020 de laatste, nu de eerste

15 januari Geen 45ste Dorpenomloop Rucphen dit jaar op 14 maart. De organisatie van de internationale wielerwedstrijd vindt het niet verantwoord, dan wel onmogelijk, om de koers onder de huidige (corona)omstandigheden door te laten gaan. Wel zegt secretaris Peter Korsmit in een persbericht de mogelijkheid open te houden om de klassieker later in het jaar alsnog te verrijden als de situatie verbeterd is.