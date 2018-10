Krazy Kangaroo eind november open op De Stok

INTERVIEW Project Kroeven voor Elkaar: 'De vrijwilli­ger krijgt een goed gevoel van dit werk'

10:00 Het project Kroeven voor Elkaar is in Roosendaal eigenlijk een vervolg op de zogeheten Pleinenaanpak. Ook bij deze projectmatige aanpak gingen vrijwilligers de wijk in en bij mensen langs om na te gaan of wijkbewoners behoefte hadden aan hulp. Of om te kijken of ze eenzaam zijn en misschien met een vrijwilligersbaantje geholpen kunnen worden.