Krasse Langdonkers (80+) houden hun wijk schoon: 'Niet blijven dwielen met de kraan open'

Van Brussel (82 jaar) en Van Tulder (77 jaar) schat je een stuk jonger. Vol enthousiasme vertellen ze over het terugdringen van zwerfafval in de wijk. ,,We zijn veel buiten en in beweging, misschien houdt dat ons wel jong. Bij mij is het 5 jaar geleden begonnen. Ik wandelde veel en begon me steeds meer te ergeren aan de rommel. Al die negatieve energie besloot ik te gebruiken en ik ben met opruimen van het afval begonnen.”

Werkgroep

Tijdens dat opruimen ontmoette Van Brussel en Van Tulder elkaar. Beiden zijn nu lid van de werkgroep Schoon Langdonk. Deze werkgroep werkt samen met gemeente Roosendaal en andere belanghebbenden om de wijk leefbaarder en schoner te maken.

Volledig scherm Vrijwilligers van werkgroep 'Schoon Langdonk' tijdens de Opschoondag, Herman van Brussel staat helemaal rechts en Reinier van Tulder in het midden met zwarte muts. © Foto werkgroep Schoon Langdonk De werkgroep heeft veertien vrijwilligers. ,,Maar om de hele wijk goed te doen hebben we eigenlijk wel 25 mensen nodig. In bepaalde straten komen we bijna niet. Meer mensen mogen zich natuurlijk bij ons aanmelden”, zegt Van Brussel.

Dweilen met de kraan open

,,We willen niet blijven dweilen met de kraan open. Naast het opruimen willen we ook aan oorzaak bestrijding van het afval werken”, vult Van Tulder aan. Omdat iedereen gebaat is bij een schone wijk is er overleg met bijvoorbeeld winkeliers en de scholen. Het duo vertelt hoe het afval bij het winkelcentrum hoog opgestapeld stond naast de containers. ,,Intussen zijn de containers ondergronds geplaatst en is het winkelcentrum echt opgeknapt.”

De lagere scholen op Langdonk werken goed en vaak samen met de werkgroep, de samenwerking met de middelbare scholen zou wel beter kunnen. ,,Bijvoorbeeld de ‘snoeproute’ langs de Burgemeester Schneiderlaan. Langs deze route staan veel grote oranje afvalbakken, waar de scholieren hun afval kwijt kunnen van de spullen die ze in het winkelcentrum kopen. De leerlingen blijven echter via de Alexanderdonk lopen, wat tot heel veel zwerfvuil daar leidt. Voor bewustwording van de scholieren zou een corveedienst helpen”, oppert het duo.

Volledig scherm Afval naast de containers op parkeerplaats Lindenburg in Langdonk © Foto werkgroep Schoon Langdonk

Op persoonlijke titel willen ze kwijt het niet eens te zijn met de nieuwe plannen voor het restafval. ,,We hebben nogal wat bezwaren zoals het zelf brengen van restafval naar ondergrondse containers. Vooral veel ouderen zullen moeite met een afstand van 250 meter hebben.” Het doel is om de hoeveelheid restafval terug te brengen van 145 kilo naar 100 kilo per inwoner per jaar.

,, Het lijkt ons veel beter om het huidige afvalsysteem iets te corrigeren. En laat een geheel nieuw systeem tot 2020 op de plank liggen. In 2019 kan dan nog een alternatieve proef worden uitgevoerd. Veel hangt af van het nieuwe college. Wij hebben al veel overleg gehad met politieke partijen, maar uit onze eigen betrokkenheid en niet namens de werkgroep.”