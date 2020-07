Krasse fietsambassadeur Vermeulen (84) blijft strijden voor betere fietspaden: ‘Het is soms niet te geloven’

En niet ten onrechte, want Vermeulen weet waar ie over spreekt. Hij fiets immers al 82 jaar, de jaren op de driewieler meegerekend.



Trapte ie vroeger jaarlijks zo'n 10.000 kilometer weg in allerlei landen, tegenwoordig is dat wat minder. Maar toch, ook ver in de 80 weet Vermeulen nog ieder jaar zo'n 5.000 kilometer te peddelen.



Maar de plezier in het fietsen vergaat hem al snel in zijn eigen Roosendaal. Paden liggen schots en scheef, er staan plassen en de paden zijn in veel gevallen ook veel te smal: ,,Het is soms niet te geloven wat je ziet. Neem bijvoorbeeld de Laan van Brabant. Of de Spoorstraat. Of het stuk Bredaseweg bij de Hoogstraat. Nou, daar is echt al tientallen jaren niks aan gedaan.’’