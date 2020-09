Kralen en afrit A17 verkeersveilig maken

OUD GASTEL - Verkeer dat met honderd in het uur op de rechte stukken over de Kralen raast. De afrit A17 met de Kralen, die als meest onveilige knooppunt in de gemeente Halderberge te boek staat. Raadslid Will Meurer (WOS Halderberge) riep donderdag de collega-raadsleden op tot maatregelen.

Grootste boosdoener is het vrachtverkeer. Met name nu de campagnetijd weer begonnen is, nemen veel bietenwagens de afslag 22 van de A17 om vervolgens rechtsaf via Kralen (N640) en Provincialeweg Noord naar de suikerfabriek te rijden.

Meurer legde een motie op tafel, omdat naast de suikerfabriek de bedrijvigheid op het Agro Food Cluster, Korenweide en Borchwerf II in belangrijke mate toeneemt. De Kralen is bewoond gebied en hoewel het fietspad gescheiden is door een houten vangrail, vind het WOS-raadslid de overlast buitenproportioneel.

Chauffeurs

In het WOS-voorstel kon de gevaarlijke afrit 22 het best geblokkeerd worden voor vrachtverkeer, zodat chauffeurs gedwongen worden de volgende afslag (21) bij de Borchwerf te nemen. ,,Alleen op die manier kan de Kralen worden ontzien en wordt de afrit bij de Kralen veiliger.’’

Voor het CDA en de VDG waren de vragen van Meurer een herhaling van zetten. ,,We hebben in het verleden al veel aandacht gevraagd voor het kruispunt. Dat heeft geleid tot maatregelen‘’, aldus Frank Rockx (CDA). Gert Logt (VDG) achtte het verstandiger om met Rijkswaterstaat en provincie rond de tafel te gaan. Hij opperde de A59 en A4 als veel betere aanrijroutes naar het AFC en de suikerfabriek.

Rotonde

Verantwoordelijk wethouder Jan Mollen somde ook een aantal eerdere veiligheidsmaatregelen op. ,,Het blijft een complex kruispunt waar liefst zes wegen op uitkomen. Een rotonde is geen optie, dan moeten bepaalde wegen afgesloten worden. Van de afrit A17 afslaan de parallelweg op kan echter niet meer, de afrit is ook smaller gemaakt en we hebben een kiezelstrook aangelegd. De fietspaden liggen veiliger. Kortom, er is al veel aandacht voor.‘’

Meurer legde de nadruk echter vooral op de Kralen, waar ondanks alle ingrepen nog te veel verkeer over raast. De wethouder wilde een eind mee in de gedachtengang van het WOS-raadlslid, maar het vrachtverkeer weren van afrit 22 zag hij niet zitten. ,,Er zitten aan de Kralen ook een paar bedrijven, zoals de zoutopslag. Die moet bereikbaar blijven. En handhaven welke vrachtwagen wel en welke niet wordt een lastige.‘’