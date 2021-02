Kraaierijk haalt in allerijl nog het carnavalsgevoel naar boven

In de laatste weken zijn er - coronaproof - toch nog een aantal activiteiten bedacht. Elke dag krijgen de Kraaien opdrachten en leutige online opdrachten doorgestuurd met het verzoek ze in eigen bubbel uit te voeren.

Activiteiten en foto's worden gedeeld via de Facebook-pagina van het Kraaierijk. Wie mee wil doen, kan het beste spontaan reageren, want de uiterste aanmelddatum ligt al op donderdag 11 februari. Dat kan per mail naar hofdame Hanneke: hvansprundel@gmail.com.

Vrijdag is de laatste schooldag voor de Krokusvakantie. De jonge Kraaikes kunnen dan meedoen aan een knutselactiviteit en de schmink tutorial. De kinderen van de jeugdraad hebben de knutselmaterialen reeds in huis. Zaterdag is het online ochtendgymnastiek, want ook in een raar carnavalsjaar moeten de vier dagen wel overleefd worden. Zondag is de dag van Kraaie, plaotje roaie. De deelnemers krijgen carnavalsplaatjes te horen en moeten de titels of de uitvoerende artiesten raden.

Ook maandag kraken de hersenpannetjes bij de online quiz vol carnavalsvragen over heden en verleden in het Kraaierijk. Op de laatste dag is de fotoronde. De activiteiten komen dagelijks om 11.11 uur online op Kraaierijk Facebook. Bij elke activiteit zit een letter verborgen, die ook deel uitmaakt van en puzzel. De letters vormen een carnavalesk plekje in Rucphen waar de deelnemers een feestelijke foto van maken.

De mooiste foto’s krijgen op Aswoensdag een leuke prijs thuisbezorgd: afgegeven aan een dichte voordeur. Ook foto's en filmpjes van andere gekke dingetjes mogen worden opgestuurd, zodat Kraaierijk het carnavalsgevoel, weliswaar van huis uit, toch kan delen.