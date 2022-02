Kraaien zorgen voor leut op de Rucphense Markt

Vrouw overvallen in eigen woning in Roosendaal: man en vrouw dreigen met vuurwapen

ROOSENDAAL - Aan de Eikenlaan in Roosendaal is in de nacht van zaterdag op zondag een overal gepleegd bij een woning. Een vrouw werd in de portiek van haar woning bedreigd door een man en vrouw met een vuurwapen. Dat meldt de politie.

10:13