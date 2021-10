KPO verrast door opblazen overleg: ‘Ineens vond de gemeente het zinloos om verder te praten’

video Regio viert Coming Out Day: ‘Met foei roepen verander je de manier van denken niet’

11 oktober Het gaat al best goed met de lhbti+-acceptatie, maar het kan nog beter, vinden lhbti+-Roosendalers zelf. Dat de gemeente uitpakt met Coming Out Day noemen ze een mooi signaal én een goed moment om het gesprek aan te gaan. Hoe zit dat elders in de regio, bijvoorbeeld in Hoogerheide, Breda en Etten-Leur?