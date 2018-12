KPN blijft leuren met zendmast in Bosschenhoofd: nu ook bezwaren van omwonenden Vaartweg

KPN reageerde per mail op het bezwaarschrift: de Vaartweg is als enige mogelijkheid voor een fatsoenlijke dekking in Bosschenhoofd over gebleven. De woordvoerder zegt ook alternatieve locaties te hebben aangedragen op voldoende afstand van de woonwijken in Bosschenhoofd. ,,De enige reactie van KPN was dat de Vaartweg de beste plek is. Vreemd, want aanvankelijk was dit gebied juist niet geschikt.‘’



De buurtbewoners wijzen op nadelige gezondheidseffecten van zendmasten die binnen een straal van 400 meter van woningen staan. ,,Halderberge besloot ooit de 400-meter grens te hanteren, maar het huidige antennebeleid gaat voorbij aan dit eerdere raadsbesluit. Het wordt tijd dat de gemeente de gezondheid van haar inwoners voorop stelt.‘’ Tenslotte verwijzen de buurtbewoners naar het bestemmingsplan van de grond, die als natuur wordt aangemerkt. ,,Een gebied met spechten, uilen en buizerds. De beoogde mast is de derde in een straal van anderhalve kilometer. Sportpark Albano heeft er één. Da's vijfhonderd meter van ons vandaan.‘’