KPJ Nispen hunkert naar feestweekend: ‘Ledenaantallen schieten omhoog’

Fietsster naar ziekenhuis na botsing met auto in Roosendaal, andere fietser lichtge­wond

ROOSENDAAL - In Roosendaal is vrijdagochtend een fietsster aangereden. Het ging mis op de kruising van de Churchillpoort met de Gezellelaan. De fietsster is naar het ziekenhuis in Bergen op Zoom gebracht. Een andere fietser raakte lichtgewond en gaat zelf naar de huisarts.

5 november