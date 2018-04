KPJ bouwt twee dagen lang professioneel feestje in de polder bij Moerstraten

Cocktailbar

,,Je kunt bij ons niet alleen bier, wijn of fris drinken. We hebben ook een cocktailbar in de aanbieding. Daarnaast staan er dit jaar weer een frietwagen, pizzabus en loempiakraam. Wat we dit jaar niet meer hebben, is de Bartels BatsBak. Dat was een zeecontainer waarin de bezoeker zijn eigen muziekfeestje kon bouwen. Deze bak is vervangen door een partycaravan; de bezoeker kan via bluetooth zijn muziek draaien", aldus secretaris Marc van der Bol van KPJ Heerle Moerstraten.