Kouters Oud Gastel weerstaat al vijftig jaar de grote bouwmarkten

Weer gat in de weg op brug tussen Oud Gastel en Kruisland: zout in asfalt

8 april OUD GASTEL - Voor de vierde keer in vier jaar tijd is een deel van de Commissaris van der Hartenbrug over de Vliet tussen Oud Gastel en Kruisland afgezet, op precies dezelfde plek. Oorzaak: zout in het asfalt.