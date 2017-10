Kortsluiting in spelcomputer lijkt oorzaak brand Grieks restaurant Irodion in Roosendaal

Zorgbestuurders Amphia en Bravis zwijgen over eigen topsalaris

6:08 BREDA/ROOSENDAAL - Nee, interviews over zijn salaris geeft Olof Suttorp, de ‘baas’ van het Amphia ziekenhuis, niet. Deze week werd duidelijk dat de voorzitter van de raad van bestuur van het Bredase ziekenhuis hoog op het lijstje van grootverdieners in de zorg prijkt. Met net geen 310.000 euro per jaar is hij zelfs de best verdiende zorgbestuurder van Brabant.