Korea-veteranen herdenken gevallen kameraden bij KCT in Roosendaal

De herinneringen aan de bloedige strijd begin jaren vijftig zijn nog springlevend. Aan vrieskou tot min 35, aan gevallen kameraden. ,,En aan Dimphy uit Roosendaal, daar had ik toen verkering mee", grijnst de nog krasse Hazeleger uit Nunspeet. ,,Ik ontmoette haar in 1951, hier bij het KMT waar ze hielp. In Korea droeg ik een petje met haar naam erop. Maar haar achternaam weet ik niet meer, hoor."



Hazeleger is nog fit. ,,Ik mag niet klagen, maar ik ben weduwnaar, dus soms wel eenzaam. Dus ben ik graag bij deze reünie, al is er van mijn club nog maar eentje over." De gruwelen van de oorlog staan hem nog helder voor de geest. Of hij doodsangsten heeft uitgestaan? ,,Ja, maar daar praat ik nooit over."