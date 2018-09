Koppeling met parkeren maakt Roospas 'uniek'

UPDATE Bizar toeval in Zegge, twee parachutis­ten in zelfde middag gewond bij landing: 'Nog nooit meegemaakt'

2 september ZEGGE - ZEGGE - Een 37-jarige parachutist uit Tilburg heeft zondagmiddag zijn been gebroken bij een harde landing in Zegge. De man ligt in het ziekenhuis en is goed aanspreekbaar. Door een bizar toeval raakte er even verderop nog een parachutist gewond bij een landing. Het gaat om twee leerlingen die bij afzonderlijke incidenten gewond zijn geraakt, meldt een woordvoerder van parachutistenclub Skydive ENPC tegen BN DeStem. ,,Dit heb ik in dertig jaar nog nooit meegemaakt."