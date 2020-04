Koopjesjagers vullen langzaam winkelstraten in West-Brabant: 'Angst wijst je de verkeerde weg’

Het zonnige weer is volgens Amanda Mathijssen van kledingwinkel Gossip in Roosendaal een van de grootste redenen dat er weer geshopt wordt. ,,Als het een stormachtige maand was geweest, denk ik dat iedereen binnen was gebleven. Nu het lekker weer wordt, hebben mensen weer zin om de straat op te gaan en een nieuw setje kleding te kopen. Net voor het paasweekend sloeg het om en werd het drukker. Mensen durven weer naar de winkel te komen. Het is fijn dat de vaste klanten terugkomen en dat de stemming zo goed is", vertelt ze. ,,Eerder werd er vooral doelgericht gewinkeld, nu komen mensen weer snuffelen", vult Amber van der Hoeven haar aan.